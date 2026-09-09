Venez rencontrer nos illustres familles !, Musée d’art, d’histoire et d’archéologie, Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Venez rencontrer nos illustres familles ! 19 et 20 septembre Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De Coligny, Montmorency à Becquerel en passant par Colette : Venez rencontrer nos illustres familles ! Entrée gratuite pour tous !

Samedi expo-video à 15h : sur les traces de lointaines populations en terre gâtinaise

Dimanche visite commentée à 15h

Musée d’art, d’histoire et d’archéologie 2 Faubourg du Puyrault, 45230 Châtillon-Coligny, France Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire 0238926139 https://www.museedechatilloncoligny.com Une commanderie de templiers est construite à Châtillon vers 1171. Le portail semble dater de cette période. La chapelle a été construite au XIIIe siècle.

Après 1312, date de la suppression de l’ordre du temple, l’édifice passe aux hospitaliers qui acceptent de le transformer en hôtel-Dieu de la ville vers 1375. L’hôtel-Dieu est incendié le 30 avril 1569 lors de la prise de la ville par Martinengo.

En 1796, l’édifice devient hospice aidé par les sœurs de la présentation de Tours. En 1865, on reconstruit la maison d’habitation ; actuellement musée. En voiture : A77 : sortie Nogent-sur-Vernisson ou RN7. Parcs de stationnement : Place Becquerel, Boulevard de la République. En train : ligne Paris/Nevers, gares ferroviaires les plus proches Montargis et Nogent-sur-Vernisson. En bus : ligne 15 arrêt Pâtis.

De Coligny, Montmorency à Becquerel en passant par Colette : Venez rencontrer nos illustres familles !

©Amis du Musée de Châtillon-Coligny