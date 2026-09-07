Venez visiter le Fort de Savoie, Devant le Fort de Savoie, Colmars
samedi 19 septembre 2026 · Devant le Fort de Savoie · Colmars
Informations pratiques
Venez visiter le Fort de Savoie 19 et 20 septembre Devant le Fort de Savoie Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez visiter le Fort de Savoie, superbe ouvrage militaire du 17° siècle. Dans les salles autrefois utilisées par les soldats de la garnison, vous découvrirez l’exposition permanente « Histoire(s) d’un fort » mais aussi la projection immersive « Le récit de Vauban ».
Dernière entrée à 16:30
Infos : 04 92 83 41 92
Devant le Fort de Savoie Sainte-Anne, 04370 Colmars Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Le fort de Savoie est un ouvrage militaire construit entre 1693 et 1696 par l’ingénieur Creuzet de Richerand. Il fait face à l’ancienne frontière avec le duché de Savoie, frontière ayant existé pendant plus de 300 ans entre la fin du 1388 et 1713.
Dernière entrée à 16:30
©verdon pictures
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