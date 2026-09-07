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Venez visiter le Fort de Savoie, Devant le Fort de Savoie, Colmars

samedi 19 septembre 2026 · Devant le Fort de Savoie · Colmars

Venez visiter le Fort de Savoie, Devant le Fort de Savoie, Colmars

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Devant le Fort de Savoie
Adresse
Sainte-Anne, 04370 Colmars
Ville
04370 Colmars
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Venez visiter le Fort de Savoie 19 et 20 septembre Devant le Fort de Savoie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter le Fort de Savoie, superbe ouvrage militaire du 17° siècle. Dans les salles autrefois utilisées par les soldats de la garnison, vous découvrirez l’exposition permanente « Histoire(s) d’un fort » mais aussi la projection immersive « Le récit de Vauban ».
Dernière entrée à 16:30
Infos : 04 92 83 41 92

Devant le Fort de Savoie Sainte-Anne, 04370 Colmars Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Le fort de Savoie est un ouvrage militaire construit entre 1693 et 1696 par l’ingénieur Creuzet de Richerand. Il fait face à l’ancienne frontière avec le duché de Savoie, frontière ayant existé pendant plus de 300 ans entre la fin du 1388 et 1713.
Dernière entrée à 16:30

©verdon pictures

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