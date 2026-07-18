Exposition vivante en musique, Devant le Fort de Savoie, Colmars

Informations pratiques

Exposition vivante en musique Samedi 19 septembre, 11h00 Devant le Fort de Savoie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Animation historique théâtralisée autour de l’histoire de la construction du Fort de Savoie, d’anecdotes sur l’histoire de Colmars et du quotidien d’un capitaine de compagnie en garnison à Colmars à l’époque de Louis XIV !

RDV devant le Fort de Savoie.

https://www.haut-verdon-maison-musee.com/

6€/pers.

Infos : 04 92 83 41 92

Devant le Fort de Savoie Sainte-Anne, 04370 Colmars Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 83 41 92 »}] [{« link »: « https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ »}] Le fort de Savoie est un ouvrage militaire construit entre 1693 et 1696 par l’ingénieur Creuzet de Richerand. Il fait face à l’ancienne frontière avec le duché de Savoie, frontière ayant existé pendant plus de 300 ans entre la fin du 1388 et 1713.

Animation historique théâtralisée autour de l’histoire de la construction du Fort de Savoie, d’anecdotes sur l’histoire de Colmars et du quotidien d’un capitaine de compagnie en garnison à Colmars à …

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