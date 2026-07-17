UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colmars

Découverte du centre historique, Maison-Musée du Haut Verdon, Colmars

dimanche 20 septembre 2026 · Maison-Musée du Haut Verdon · Colmars

Découverte du centre historique, Maison-Musée du Haut Verdon, Colmars

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison-Musée du Haut Verdon
Adresse
Place neuve 04370 Colmars-les-Alpes
Ville
04370 Colmars
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Découverte du centre historique Dimanche 20 septembre, 11h00 Maison-Musée du Haut Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite guidée avec Julie et Pierre, guides-conférenciers
https://www.haut-verdon-maison-musee.com/
6€/pers. RDV devant la Maison-Musée
Infos : 04 92 83 41 92

Maison-Musée du Haut Verdon Place neuve 04370 Colmars-les-Alpes Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 41 92 https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 83 41 92 »}] [{« link »: « https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ »}] La Maison Musée du Haut-Verdon est avant tout un lieu de regroupement culturel, celui de la haute vallée du Verdon. Depuis 2003, l' »Association Maison Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon » mène un travail de collecte et de recherche dans le but de présenter aux visiteurs l’ensemble de ce patrimoine culturel, matériel autant qu’immatériel ; ce sont des objets, des vêtements ou encore des outils mais aussi des pratiques et des savoir-faire qui sont présentés, autant de témoignages du passé qui nous renseignent sur les modes de vies d’une vallée de moyenne montagne.
Visite guidée avec Julie et Pierre, guides-conférenciers

Verdon pictures

À voir aussi à Colmars (Alpes-de-Haute-Provence)