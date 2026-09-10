Venez visiter un simulateur MISTRAL au Campus de formation SNCF RESEAU de PARIS-NANTERRE, Campus formation SNCF RESEAU – Bâtiment Challenge 92, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · Campus formation SNCF RESEAU - Bâtiment Challenge 92 · Nanterre
Informations pratiques
Venez visiter un simulateur MISTRAL au Campus de formation SNCF RESEAU de PARIS-NANTERRE Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 12h00 Campus formation SNCF RESEAU – Bâtiment Challenge 92 Hauts-de-Seine
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE à partir du 3 septembre à 12 h. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour le programme complet des JEP SNCF. 14 personnes par créneau horaire / pas d’accès poussettes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:15:00+02:00
Le Campus de formation SNCF RESEAU ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite par nos formateurs. Une occasion unique de découvrir le métier de circulation ferroviaire et plus particulièrement le système de commande centralisé de gestion de la circulation ferroviaire (MISTRAL).
Sur réservation, le public pourra découvrir le simulateur MISTRAL.
Campus formation SNCF RESEAU – Bâtiment Challenge 92 103 Avenue François Arago 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]
Visite commentée
© campus SNCF RESEAU Paris Nanterre
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