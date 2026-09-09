Découvrez les métiers des infrastructures ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de Paris-Nanterre : Signalisation Électrique / Plateau Voie, Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre · Nanterre
Informations pratiques
Découvrez les métiers des infrastructures ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de Paris-Nanterre : Signalisation Électrique / Plateau Voie Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 12h00 Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre Hauts-de-Seine
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE à partir du 3 septembre à 12 h. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour le programme complet des JEP SNCF. 25 personnes par créneau horaire / Pantalons et chaussures fermées obligatoires, pas d’accès poussettes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:15:00+02:00
Le Campus de formation SNCF RESEAU ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite du site par nos formateurs. Une occasion unique de découvrir les métiers des infrastructures ferroviaires et plus particulièrement le domaine de la Maintenance et des Travaux. Le Campus dispose d’une offre de formation couvrant la majorité des spécialités telles que : Voie, Conducteur Equipement (CREQ), Ouvrage d’Art, Génie Electrique (service général, service mécanique, caténaire), Télécom et Liaisons Télecom.
Sur réservation, le public pourra découvrir la Signalisation Electrique et le Plateau technique Voie.
Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre 53 rue François-Hanriot 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Accessible en transports en commun
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©Campus formation SNCF RESEAU Paris Nanterre
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