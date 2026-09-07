MEGE – Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public, Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · Mémoire de l'Electricité du Gaz et de l'Eclairage public · Nanterre
Informations pratiques
MEGE – Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public 19 et 20 septembre Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public Hauts-de-Seine
Entrée gratuite mais réservation obligatoire. Groupes limités à 20 personnes. Les participants recevront un billet nominatif.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dans ses locaux à Nanterre, ( voir le lien https://mege-paris.org/) l’association MEGE (Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public) conserve les matériels qui racontent l’histoire de la distribution du gaz et de l’électricité en région parisienne.
Vous y découvrirez l’évolution des techniques et des matériels de distribution du gaz et de l’électricité, du XIXe siècle à aujourd’hui, une extraordinaire collection d’ampoules et de lanternes d’éclairage public, d’outils, de compteurs, de documents anciens, notamment sur la sécurité, ainsi que de nombreuses maquettes. La copie de la lithographie la Fée Electricité de Raoul Dufy est exposée depuis l’été 2024.
Vous verrez les collections de matériels anciens qui ont été utilisés pour distribuer l’énergie électrique et gazière et éclairer les espaces publics et les monuments ainsi que l’évolution au fil du temps des appareils de comptage pour l’électricité et le gaz.
Enfin une exposition de nombreuses maquettes de véhicules utilisés par les distributeurs au cours des 70 dernières années vous sera présentée ainsi que les objets usuels des applications de l’électricité dans la vie quotidienne.
Vous serez accompagnés, dans votre visite, par des électriciens et gaziers membres bénévoles de l’association qui vous feront partager leur passion des métiers de la distribution.
Livret-jeu pour les 7-12 ans.
Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public 131 rue du 1er-Mai 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France https://mege-paris.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/mege-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://mege-paris.fr/ »}] voir fichier joint
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