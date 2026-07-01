Déambulation théâtrale autour de l’exposition Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du XVIIe siècle à nos jours, Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales des Hauts-de-Seine · Nanterre
Informations pratiques
Déambulation théâtrale autour de l’exposition Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du XVIIe siècle à nos jours 19 et 20 septembre Archives départementales des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine
Limité à 20 personnes, réservation conseillée, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition et les espaces des Archives d’une manière unique avec les comédiens du théâtre du Kalam. Une heure de visite originale, interactive et créative.
Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr [{« type »: « email », « value »: « archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr »}] Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l’allée des Bizis. Demander l’ouverture par l’interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).
Déambulation théâtrale
©Archives départementales92
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