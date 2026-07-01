Visite guidée de l’exposition : En quête de justice. Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du 17e siècle à nos jours., Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales des Hauts-de-Seine · Nanterre
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition : En quête de justice. Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du 17e siècle à nos jours. 19 et 20 septembre Archives départementales des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine
Visite gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À travers les fonds d’archives des prévôtés et des bailliages, l’exposition dévoile l’organisation de la justice royale déléguée au sein du territoire des actuels Hauts-de-Seine du XVIIe siècle jusqu’aux ruptures de la Révolution française (1789-1799) qui introduisent les grands fondements de la justice contemporaine. Elle revient sur l’importance sociale des justices de paix, qui ont fonctionné du XIXe siècle jusqu’à 1958. Pendant près de 170 ans, ces juridictions de proximité et de conciliation, implantées dans chaque canton, ont occupé une place centrale dans le quotidien des habitants. Après la réforme judiciaire de 1958 et la réorganisation administrative de la région parisienne dans les années 1960, de nouveaux services de justice sont institués dans le département des Hauts-de-Seine nouvellement créé, dont un Tribunal de grande instance à Nanterre. 2 focus seront mis en avant. Le premier consacré au traitement des affaires judiciaires relatives à l’actuel territoire des Hauts-de-Seine dans la presse du XIXe à travers les unes du Petit journal. Le second sur l’enfance en justice, notamment à travers le fonds de l’association Henri Rollet, juge au tribunal pour enfants de la Seine et précurseur de l’action sociale et juridique en faveur de l’enfance maltraitée ou délinquante.
Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l’allée des Bizis. Demander l’ouverture par l’interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).
Visite guidée de l’exposition « En quête de justice. Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du 17e siècle à nos jours »
©Archives départementales des Hauts-de-Seine
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