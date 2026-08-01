Pique-nique peinture « La cover de ma vie » Parc André Malraux, à deux pas de Paris Nanterre
dimanche 16 août 2026 · Parc André Malraux, à deux pas de Paris · Nanterre
Informations pratiques
Inspire toi de ton propre univers, de tes passions et imagine LE
dessin qui te definit le mieux. Tu peux ramener des livres pour
t’inspirer !
Le billet inclut :
- des gourmandises et boissons
- tout le matériel de peinture
- Une ambiance bienveillante et accessible, dans un carré champêtre
Alors, prêts à rejoindre le club cet été ?
‼️PLACES TRES LIMITÉES ‼️
L’emplacement exact du parc sera communiqué par mail.
Rendez-vous le dimanche 16 août prochain à 13h pour l’atelier créatif peinture « la cover de ma vie ». Et tout ça, autour d’un pique-nique inclus gourmand !
Le dimanche 16 août 2026
de 13h00 à 17h00
payant
Le billet (25 euros) inclut :
- des gourmandises et boissons
- tout le matériel de peinture
- Une ambiance bienveillante et accessible, dans un carré champêtre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T16:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T13:00:00+02:00_2026-08-16T17:00:00+02:00
Parc André Malraux, à deux pas de Paris Parc André Malraux (Nanterre Préfecture RER) 92000 Nanterre
https://www.eventbrite.fr/e/pique-nique-peinture-la-cover-de-ma-vie-tickets-1996779507258?aff=erelpanelorg#location thatitclub@gmail.com
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