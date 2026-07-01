Escape game, le fantôme des Archives, Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre

Informations pratiques

Escape game, le fantôme des Archives 19 et 20 septembre Archives départementales des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation, équipe de 4 à 8 personnes déjà formée, enfants à partir de 8 ans obligatoirement accompagnés par des adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Escape game : Un fantôme facétieux a subtilisé un document ancien et l’a caché dans une salle d’archives. Vous voilà enfermés au cœur d’un espace de conservation (30min, mais comptez une heure sur place).

Vous n’êtes pas dans un décor mais bel et bien au milieu d’1 km de documents orignaux, en immersion, et vous devez enquêter, réunir des indices et résoudre des énigmes.

Par équipes, venez tester, votre logique, votre esprit d’équipe, votre mémoire, votre sens de l’observation et votre curiosité.

Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr [{« type »: « email », « value »: « archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr »}] Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l’allée des Bizis. Demander l’ouverture par l’interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).

Jeu d’évasion « Le fantôme des Archives »

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