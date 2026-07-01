Visite guidée du patrimoine préfectoral, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre

Informations pratiques

Visite guidée du patrimoine préfectoral Dimanche 20 septembre, 10h00 Préfecture des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

Durée de la visite : environ 1 heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de la Préfecture des Hauts-de-Seine à travers une visite commentée exceptionnelle. Ce parcours vous permettra d’explorer le grand hall du premier étage, les anciens espaces du conseil départemental, le salon d’honneur Claude Erignac, les salons de réception du préfet ainsi que les bureaux du préfet offrant une vue remarquable sur le territoire et Paris.

Durée de la visite : environ 1 heure.

À l’issue du parcours, vous pourrez, si vous le souhaitez, prolonger l’expérience en participant à un atelier consacré aux cérémonies républicaines et au protocole dans le salon d’honneur Claude Erignac, avant de découvrir le centre opérationnel départemental, véritable cœur de la gestion de crise dans les Hauts-de-Seine.

Découvrez le programme complet : https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Outils/Blocs-Accueil/Decouvrez-le-patrimoine-de-la-prefecture/Les-journees-europeennes-du-patrimoine

Préfecture des Hauts-de-Seine 167-177 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 97 22 60 http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-Europeennes-du-Patrimoine https://www.facebook.com/pages/Préfet-des-Hauts-de-Seine/127290237339717;https://twitter.com/prefet92/;https://www.instagram.com/prefet92/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/parcours-libre-au-cur-des-espaces-inscrits-monuments-historique »}] [{« link »: « https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Outils/Blocs-Accueil/Decouvrez-le-patrimoine-de-la-prefecture/Les-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Œuvre d’un disciple de Le Corbusier, André Wogenscky, la préfecture des Hauts-de-Seine, tour de 113 mètres de haut, alliage de béton, de verre et d’aluminium, est le reflet d’une architecture typique des années 1970. Lors de la conception, l’usager était au centre des préoccupations de l’architecte. André Wogenscky a souhaité créer un bâtiment fonctionnel, tout en affirmant l’importance de l’esthétisme. 40 ans après sa construction, le bâtiment a résisté au temps, avec quelques réaménagements au fil des années nécessaires pour s’adapter aux nouveaux besoins. Les partenariats conclus avec le Centre national des arts plastiques en 2013 et avec le Mobilier national en 2014 ont permis de remettre en valeur les espaces qui accueillent nos publics. Ainsi depuis juin 2014, le Mobilier national a mis à disposition des pièces de mobilier et des œuvres d’art représentatives de la création artistique des années 1970. C’est un hommage, 40 ans après sa création, à ceux qui ont imaginé et conçu la préfecture de Nanterre, lieu symbolique de la présence de l’État dans le département des Hauts-de-Seine. RER A arrêt Nanterre Préfecture ou Nanterre Université SNCF ligne L arrêt Nanterre Université Bus lignes 159, 160, 304, 358

Visite commentée du patrimoine préfectoral

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