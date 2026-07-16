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Au cœur de la maintenance du RER E intégrée dans une hall historique de plus de 100 ans !, SMGL Nanterre La Folie, Nanterre

samedi 19 septembre 2026 · SMGL Nanterre La Folie · Nanterre

Au cœur de la maintenance du RER E intégrée dans une hall historique de plus de 100 ans !, SMGL Nanterre La Folie, Nanterre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
SMGL Nanterre La Folie
Adresse
139 rue Alma Mahler 92000 Nanterre
Ville
92000 Nanterre
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 septembre 2026. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Pas d'accès PMR possible.

Au cœur de la maintenance du RER E intégrée dans une hall historique de plus de 100 ans ! Samedi 19 septembre, 09h00 SMGL Nanterre La Folie Hauts-de-Seine

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 septembre 2026.
Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Pas d’accès PMR possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire et de l’innovation ! Dans le cadre majestueux du hall historique du quartier des Groues à Nanterre, venez retracer l’évolution de ce site emblématique, témoin du riche patrimoine industriel et ferroviaire francilien.
Explorez le futur de la mobilité : Découvrez le nouveau site de maintenance du RER E, un espace à la pointe de la technologie dédié à l’entretien des rames. Une occasion unique d’observer de près le RER NG, dernière génération de matériel roulant et l’envers du décors qui révolutionne les déplacements quotidiens en Île-de-France.
Assistez à des démonstrations de maintenance, échangez avec les technciens experts du ferroviaire et percez les secrets de ces matériels de pointe qui desservent quotidiennement les gares du RER E à l’est et bientot vers l’ouest.
Un moment pour comprendre, découvrir et s’émerveiller devant l’alliance parfaite entre héritage et modernité !

SMGL Nanterre La Folie 139 rue Alma Mahler 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.sncf.com »}] Route à longer à pied sur la droite jusqu’à accueil/gardien. Pas de parking disponible.
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