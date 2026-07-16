Au cœur de la maintenance du RER E intégrée dans une hall historique de plus de 100 ans !, SMGL Nanterre La Folie, Nanterre

Informations pratiques

Au cœur de la maintenance du RER E intégrée dans une hall historique de plus de 100 ans ! Samedi 19 septembre, 09h00 SMGL Nanterre La Folie Hauts-de-Seine

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 septembre 2026.

Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Pas d’accès PMR possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire et de l’innovation ! Dans le cadre majestueux du hall historique du quartier des Groues à Nanterre, venez retracer l’évolution de ce site emblématique, témoin du riche patrimoine industriel et ferroviaire francilien.

Explorez le futur de la mobilité : Découvrez le nouveau site de maintenance du RER E, un espace à la pointe de la technologie dédié à l’entretien des rames. Une occasion unique d’observer de près le RER NG, dernière génération de matériel roulant et l’envers du décors qui révolutionne les déplacements quotidiens en Île-de-France.

Assistez à des démonstrations de maintenance, échangez avec les technciens experts du ferroviaire et percez les secrets de ces matériels de pointe qui desservent quotidiennement les gares du RER E à l’est et bientot vers l’ouest.

Un moment pour comprendre, découvrir et s’émerveiller devant l’alliance parfaite entre héritage et modernité !

SMGL Nanterre La Folie 139 rue Alma Mahler 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.sncf.com »}] Route à longer à pied sur la droite jusqu’à accueil/gardien. Pas de parking disponible.

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