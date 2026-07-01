Visite guidée des Archives départementales et d’une salle de conservation, Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre

Informations pratiques

Visite guidée des Archives départementales et d’une salle de conservation 19 et 20 septembre Archives départementales des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez les missions des Archives, les espaces de conservation habituellement interdits au public, les techniques de restaration et de conservation préventive. Des documents exceptionnels seront sortis des réserves et présentés au public.

Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l’allée des Bizis. Demander l’ouverture par l’interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).

Visite commentée des Archives

©Julien Garraud, Archives départementales92