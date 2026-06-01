Venez-vous replonger dans l’âme du site Jacques-Cartier, grâce au théâtre d’improvisation Cour extérieure, ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Dimanche 12 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

À 17h spectacle d’improvisation, le temps d’une soirée replongez dans l’âme du site Jacques-Cartier à travers le prisme du théâtre d’improvisation. Vous vous replongerez dans l’histoire du lieu, afin…

_**À 17h spectacle d’improvisation,** le temps d’une soirée replongez dans l’âme du site Jacques-Cartier à travers le prisme du théâtre d’improvisation.

__Vous vous replongerez dans l’histoire du lieu, afin d’assister à une histoire rythmée par des documents d’archives, des musiques, des cartes postales qui viendront donner du relief au récit !_

Cette animation s’intègre dans le cadre de l’ouverture estivale 2026, de l’ancienne prison Jacques-Cartier.

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Grâce au dispositif Exporama, l’exposition d’art contemporain Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain aura lieu pour la première fois dans le bâtiment historique de l’ancienne prison. Au programme : présentation du travail de vingt artistes travaillant à Rennes : peinture, dessin, photographie, vidéo, sculpture. Visite libre ou guidée, gratuit, sans réservation.

En parallèle, animations gratuites sur la période estivale, dans la cour de l’ancienne prison. Ateliers, lectures de contes, improvisations théâtrales, concerts, jeux, conférences, espace pique‑nique & buvette dans la grande cour extérieure.

Ouverture du 19 juin au 26 juillet 2026, tous les vendredis, samedis et dimanches.

Les vendredis et samedis de 15h à 21h. Les dimanches de 15h à 19h.

En cas de mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-12T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-12T18:00:00.000+02:00

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projetjacquescartier@rennesmetropole.fr https://ici.rennes.fr/actualites/2025-04-28-jacques-cartier-de-prison-a-projet-citoyen/

Cour extérieure, ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques Cartier, 35200 Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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