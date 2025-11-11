Venise au temps de Gabrieli Temple Pau

Venise au temps de Gabrieli

Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Splendeur de la musique vénitienne instrumentale de la fin de la Renaissance.

Canzoni instrumentales polyphoniques de la basilique St-Marc en simple et double chœur.

Œuvres de Giovanni Gabrieli (1577-1612), Giovanni Picchi (1572-1625), Gioseffo Guami, (1542-1611), Giovanni-Baptista Bovicelli (1549-1614)…

Les Sacqueboutiers de Toulouse

Daniel Lassalle Sacqueboute

Laurent Le Chenadec Doulciane

Helene Medous Violon

Nathan Degrange-Roncier Cornet à bouquin

Yasuko Bouvard Grand orgue .

Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr

