Venise au temps de Gabrieli Temple Pau dimanche 7 juin 2026.
Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Splendeur de la musique vénitienne instrumentale de la fin de la Renaissance.
Canzoni instrumentales polyphoniques de la basilique St-Marc en simple et double chœur.
Œuvres de Giovanni Gabrieli (1577-1612), Giovanni Picchi (1572-1625), Gioseffo Guami, (1542-1611), Giovanni-Baptista Bovicelli (1549-1614)…
Les Sacqueboutiers de Toulouse
Daniel Lassalle Sacqueboute
Laurent Le Chenadec Doulciane
Helene Medous Violon
Nathan Degrange-Roncier Cornet à bouquin
Yasuko Bouvard Grand orgue .
Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr
