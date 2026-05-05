Vent du Nord, Le Nautilus, Perpignan
Vent du Nord, Le Nautilus, Perpignan mardi 26 mai 2026.
Vent du Nord Mardi 26 mai, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00
Thor (Thorgeir F. Odinsson) prend les commandes du Nautilus pour une soirée en carte blanche venue d’Islande. Une invitation à découvrir des univers rares, entre électroniques sensibles, paysages intérieurs et expérimentations sonores. Pour cette traversée, il réunit Ólöf Rún, Modular Head et sø, trois propositions singulières où la musique devient matière, espace et émotion.
Ólöf Rún, artiste basée à Reykjavík, développe une musique à la croisée de la pop expérimentale, du folk nordique et des textures électroniques. Sa voix, ses synthés et ses samples composent un monde brumeux, intime et mystérieux, nourri par les récits, les ombres et le folklore islandais. Une présence fragile et magnétique.
insta : olofbenedikts
Modular Head est le projet de Thor / Thorgeir F. Odinsson, explorateur du synthé modulaire et artisan de paysages électroniques. Autour de ses machines, il construit une musique vivante, organique, parfois ambient, parfois plus abstraite, où chaque son semble surgir en direct d’un laboratoire poétique. Une expérience entre architecture sonore et voyage analogique.
insta : thorgeirodinsson
Sø, artiste de Perpignan, naît d’un besoin de silence et d’espace. Là où les mots s’effacent pour laisser place à l’émotion pure, le projet s’inscrit dans une esthétique indie-folk, entre l’expérimentation de Bon Iver et la fragilité de RY X. Chaque morceau devient une invitation à l’immersion, un moment suspendu où la vulnérabilité se transforme en force.
insta : so_wav
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Carte blanche à Thor (Thorgeir F. Odinsson) : une soirée islandaise entre pop expérimentale, synthés modulaires et indie-folk sensible, avec Ólöf Rún, Modular Head et Sø.
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- LA VIE DE SAINT GAUDÉRIQUE ET SA DÉVOTION EN ROUSSILLON Salle des Libertés Perpignan 5 mai 2026
- CONFRONTATION 2026 61ÈME FESTIVAL DE CINÉMA L’Arsenal Institut Jean Vigo Perpignan 6 mai 2026
- UN CORPS POUR DEUX LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan 7 mai 2026
- 2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan 7 mai 2026
- Soirée Clubbing du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan 7 mai 2026