Vent du Nord, Le Nautilus, Perpignan

Vent du Nord Mardi 26 mai, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00

Thor (Thorgeir F. Odinsson) prend les commandes du Nautilus pour une soirée en carte blanche venue d’Islande. Une invitation à découvrir des univers rares, entre électroniques sensibles, paysages intérieurs et expérimentations sonores. Pour cette traversée, il réunit Ólöf Rún, Modular Head et sø, trois propositions singulières où la musique devient matière, espace et émotion.

Ólöf Rún, artiste basée à Reykjavík, développe une musique à la croisée de la pop expérimentale, du folk nordique et des textures électroniques. Sa voix, ses synthés et ses samples composent un monde brumeux, intime et mystérieux, nourri par les récits, les ombres et le folklore islandais. Une présence fragile et magnétique.

insta : olofbenedikts

Modular Head est le projet de Thor / Thorgeir F. Odinsson, explorateur du synthé modulaire et artisan de paysages électroniques. Autour de ses machines, il construit une musique vivante, organique, parfois ambient, parfois plus abstraite, où chaque son semble surgir en direct d’un laboratoire poétique. Une expérience entre architecture sonore et voyage analogique.

insta : thorgeirodinsson

Sø, artiste de Perpignan, naît d’un besoin de silence et d’espace. Là où les mots s’effacent pour laisser place à l’émotion pure, le projet s’inscrit dans une esthétique indie-folk, entre l’expérimentation de Bon Iver et la fragilité de RY X. Chaque morceau devient une invitation à l’immersion, un moment suspendu où la vulnérabilité se transforme en force.

insta : so_wav

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Carte blanche à Thor (Thorgeir F. Odinsson) : une soirée islandaise entre pop expérimentale, synthés modulaires et indie-folk sensible, avec Ólöf Rún, Modular Head et Sø.