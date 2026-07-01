Vente au kilo VIP – Les Fourmis Vertes, Salle des Fêtes de Landisacq, Landisacq

Informations pratiques

Vente au kilo VIP – Les Fourmis Vertes Vendredi 3 juillet, 16h00 Salle des Fêtes de Landisacq Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:00:00+02:00

Salle des Fêtes de Landisacq 14 rue Principale landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie

Venez chiner des objets de seconde main 1€/kg. Accès réservé aux VIP (adhésion de 5€ à l’année, possibilité de la prendre sur place)