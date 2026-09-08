Vente de documents, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Vente de documents 20 et 21 novembre Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T10:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00

Les médiathèques organisent pendant deux jours leur vente annuelle des documents retirés de leurs collections. Vous y trouverez un large choix de bandes dessinées, de romans, de documentaires et de CD audio pour les adultes et la jeunesse. Une occasion pour dénicher les prochains cadeaux de Noël ou tout simplement se faire plaisir à moindre prix.

Paiement chèque ou espèces uniquement.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Offrons-leur une seconde vie !

Mairie de Talence