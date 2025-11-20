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AGENDA · Messimy-sur-Saône

Vente de fleurs Messimy-sur-Saône

jeudi 29 octobre 2026 · Messimy-sur-Saône

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Sous la Halle
Ville
01480 Messimy-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Messimy-sur-Saône

Vente de fleurs

Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :
2026-10-29

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “ organise une vente de fleurs ! Grand choix de Chrysanthème, pensée, cyclamen , bruyère, santoline, kitami , cornuta etc….
  .

Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 86 00  leschanteursduvaldematre@gmail.com

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English :

The choir ? Les Chanteurs du Val de Mâtre ? is holding a flower sale! Large selection of Chrysanthemum, pansy, cyclamen, heather, santoline, kitami, cornuta etc…

L’événement Vente de fleurs Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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