Vente de fleurs Messimy-sur-Saône
jeudi 29 octobre 2026 · Messimy-sur-Saône
Informations pratiques
Messimy-sur-Saône
Vente de fleurs
Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00
Date(s) :
2026-10-29
La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “ organise une vente de fleurs ! Grand choix de Chrysanthème, pensée, cyclamen , bruyère, santoline, kitami , cornuta etc….
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Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 86 00 leschanteursduvaldematre@gmail.com
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English :
The choir ? Les Chanteurs du Val de Mâtre ? is holding a flower sale! Large selection of Chrysanthemum, pansy, cyclamen, heather, santoline, kitami, cornuta etc…
L’événement Vente de fleurs Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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