Informations pratiques

Messimy-sur-Saône

Vente de fleurs

Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-29

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “ organise une vente de fleurs ! Grand choix de Chrysanthème, pensée, cyclamen , bruyère, santoline, kitami , cornuta etc….

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Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 86 00 leschanteursduvaldematre@gmail.com

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English :

The choir ? Les Chanteurs du Val de Mâtre ? is holding a flower sale! Large selection of Chrysanthemum, pansy, cyclamen, heather, santoline, kitami, cornuta etc…

L’événement Vente de fleurs Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre