AGENDA · Messimy-sur-Saône
Vente d’huîtres et saumon Messimy-sur-Saône
dimanche 20 décembre 2026 · Messimy-sur-Saône
Informations pratiques
Messimy-sur-Saône
Vente d’huîtres et saumon
Halle Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les classes 4 & 9 organisent une vente d’huîtres !
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Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe4et9messimy@gmail.com
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English :
For the festive season, classes 4 & 9 are organizing an oyster sale!
L’événement Vente d’huîtres et saumon Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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