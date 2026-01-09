Informations pratiques

Messimy-sur-Saône

Vente d’huîtres et saumon

Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les classes 4 & 9 organisent une vente d’huîtres !

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Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe4et9messimy@gmail.com

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English :

For the festive season, classes 4 & 9 are organizing an oyster sale!

L’événement Vente d’huîtres et saumon Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre