Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin
Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin samedi 2 mai 2026.
Monflanquin
Vente de livres
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:30:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
La Réseauthèque des bastides vous propose une vente de livres à petits prix, dans les locaux de la médiathèque de Monflanquin.
La Réseauthèque des bastides vous propose une vente de livres à petits prix, dans les locaux de la médiathèque de Monflanquin. .
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31 reseautheque@ccbastides47.com
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English : Vente de livres
The Réseauthèque des bastides is offering a book sale at low prices, on the premises of the Monflanquin media library.
L’événement Vente de livres Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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