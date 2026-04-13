Bio

Vente de plants, marché de producteurs et soirée pizza/concert!

Bio Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Vente de plants biologiques comprenant légumes, aromatiques, petits fruits, vivaces et fleurs proposée par Les Graines de Clayrac avec Envie de fleurs et Les vagabondes

Vente de plants biologiques comprenant légumes, aromatiques, petits fruits, vivaces et fleurs proposée par Les Graines de Clayrac avec Envie de fleurs et Les vagabondes. Un marche de producteurices accompagne l'évènement, sans oublier l'inauguration de la fromagerie! La soirée se poursuit avec de délicieuses pizzas cuites au feu de bois, et un concert avec Pierro, accordéoniste de proximité ;)

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Bio 46500 Lot Occitanie

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English :

Sale of organic plants including vegetables, herbs, berries, perennials and flowers offered by Les Graines de Clayrac with Envie de fleurs and Les vagabondes

L’événement Vente de plants, marché de producteurs et soirée pizza/concert! Bio a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée de la Dordogne