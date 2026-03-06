Vente des vins des Hospices de Beaune Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune

Vente des vins des Hospices de Beaune

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

-Dégustation privilège 4 vins du nouveau millésime sur fût et sélection prestige de 4 vins, le tout accompagnés de bouchées gourmandes.

-Déjeuner et Dîner Dégustation Prestige Dans l’écrin de notre cuverie historique. .

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 01 03 camille.raby@cavesdeshautescotes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente des vins des Hospices de Beaune

L’événement Vente des vins des Hospices de Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-03-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne