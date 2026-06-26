Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 11 juillet 2026.

Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 11 juillet, 13h00 Ille-et-Vilaine

Et si, cette année, tu choisissais la seconde main pour préparer ta rentrée ?

Trousses, crayons, cahiers, fournitures en tout genre… mais aussi mobilier et équipements pour aménager un logement étudiant t’attendent lors de notre vente spéciale rentrée !

Pour l’occasion, La Belle Déchette te propose une sélection d’articles en très bon état et à petits prix

Une façon économique, pratique et plus douce pour la planète de préparer la rentrée, tout en donnant une seconde vie aux objets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00

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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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