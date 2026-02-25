Informations pratiques

Wissembourg

Venue du Saint-Nicolas

Place de la République Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Dans le cadre enchanteur du Marché de Noël, le Saint-Nicolas déambule dans les rues de la cité fortifiée de Wissembourg. Accompagné de son âne, il viendra récompenser les petits enfants sages par de délicieuses friandises.

Dans le cadre enchanteur du Marché de Noël, le Saint-Nicolas déambule dans les rues de la cité fortifiée de Wissembourg. Accompagné de son âne, il viendra récompenser les petits enfants sages par de délicieuses friandises. 0 .

Place de la République Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

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English :

In the enchanting setting of the Christmas Market, St. Nicholas strolls through the streets of the fortified town of Wissembourg. Accompanied by his donkey, he will reward well-behaved children with delicious treats.

L’événement Venue du Saint-Nicolas Wissembourg a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte