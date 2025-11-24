Verdon des collines 27è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains

Verdon des collines 27è édition

Centre de Congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 08:00:00

fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Randonnée VTT et pédestre

Découvrez les collines du bas verdon et du plateau de Valensole à travers des parcours en trèfles créez votre distance.

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Centre de Congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 67 12 97 verdondescollines@gmail.com

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English :

Mountain biking and hiking:

Discover the hills of the Lower Verdon and Valensole Plateau on cloverleaf trails: create your own distance.

L’événement Verdon des collines 27è édition Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque