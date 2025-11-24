Verdon des collines 27è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains
Verdon des collines 27è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains mercredi 11 novembre 2026.
Gréoux-les-Bains
Verdon des collines 27è édition
Centre de Congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11 15:00:00
Date(s) :
2026-11-11
Randonnée VTT et pédestre
Découvrez les collines du bas verdon et du plateau de Valensole à travers des parcours en trèfles créez votre distance.
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Centre de Congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 67 12 97 verdondescollines@gmail.com
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English :
Mountain biking and hiking:
Discover the hills of the Lower Verdon and Valensole Plateau on cloverleaf trails: create your own distance.
L’événement Verdon des collines 27è édition Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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