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Verdon des collines 27è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains

Verdon des collines 27è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains mercredi 11 novembre 2026.

Lieu : Centre de Congrès l'Etoile

Adresse : 8 avenue Pierre Brossolette

Ville : 04800 Gréoux-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-11-11T08:00:00

Fin : 2026-11-11T15:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Gréoux-les-Bains

Verdon des collines 27è édition

Centre de Congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :
2026-11-11

Randonnée VTT et pédestre
Découvrez les collines du bas verdon et du plateau de Valensole à travers des parcours en trèfles créez votre distance.
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Centre de Congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 67 12 97  verdondescollines@gmail.com

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English :

Mountain biking and hiking:
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L’événement Verdon des collines 27è édition Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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