Verdy – Release Party Bateau El Alamein Paris
Verdy – Release Party Bateau El Alamein Paris jeudi 30 avril 2026.
L’occasion de célébrer la sortie de son EP « Inevitable » – un Concerto narratif pour violon et orchestre électronique en quatre mouvements. Inspiré par l’ascension et la chute tragique de Nicolas Fouquet sous le règne de Louis XIV, ce Concerto sera l’occasion de proposer une performance singulière, entre musique classique, électro, soul et rap.
Le violon s’invite trop peu sur le dancefloor.
VERDY est un violoniste, guitariste, DJ et producteur de musique basé à Paris depuis un an. Ayant accompagné de nombreux artistes lors de leurs concerts au Bateau, il y fait son début officiel, entouré d’une section cuivre puissante, d’un MC énergique et de trois vocalistes de talent.
L’occasion de célébrer la sortie de son EP « Inevitable » – un Concerto narratif pour violon et orchestre électronique en quatre mouvements. Inspiré par l’ascension et la chute tragique de Nicolas Fouquet sous le règne de Louis XIV, ce Concerto sera l’occasion de proposer une performance singulière, entre musique classique, électro, soul et rap.
Jeudi 30 avril
Bateau El Alamein
– Ouverture pont supérieur 18h30
– Concert 20h30
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée !
Le violon s’invite trop peu sur le dancefloor. VERDY est un violoniste, guitariste, DJ et producteur de musique basé à Paris depuis un an. Ayant accompagné de nombreux artistes lors de leurs concerts au Bateau, il y fait son début officiel, entouré d’une section cuivre puissante, d’un MC énergique et de trois vocalistes de talent.
Le jeudi 30 avril 2026
de 20h00 à 23h59
payant
De 10 à 14 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T20:00:00+02:00_2026-04-30T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la gare 75013 Paris
comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein https://www.facebook.com/bateauelalamein
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