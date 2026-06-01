VERINO: RODÉO SALLE HORIZON Muret

Muret

VERINO: RODÉO

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 44 EUR

39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-11-20

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Le saviez-vous?

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.

Textes Verino

En collaboration avec Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher

Mise en scène Thibaut Evrard 39 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Verino once again explores the complexity of the tensions within us all.

L’événement VERINO: RODÉO Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE