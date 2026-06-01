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VERINO: RODÉO SALLE HORIZON Muret

VERINO: RODÉO SALLE HORIZON Muret

VERINO: RODÉO SALLE HORIZON Muret vendredi 20 novembre 2026.

Lieu : SALLE HORIZON

Adresse : Avenue des Pyrénées

Ville : 31600 Muret

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 20 novembre 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 39 39 44 39

Muret

VERINO: RODÉO

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 44 EUR
39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-11-20

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.
Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Le saviez-vous?

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.

Textes Verino
En collaboration avec Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher
Mise en scène Thibaut Evrard 39  .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13 

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English :

Verino once again explores the complexity of the tensions within us all.

L’événement VERINO: RODÉO Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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