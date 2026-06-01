Vernissage au jardin : « Vous qui errez à travers le monde » de Laurent Le Deunff Vendredi 5 juin, 18h00 FRAC Alsace Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Vous qui errez à travers le monde

Laurent Le Deunff

► Vernissage public le ven. 05.06 à 18h (sur inscription)

Dans le jardin du FRAC Alsace, l’artiste Laurent Le Deunff fait surgir des animaux sauvages comme par surprise. À peine visibles, immobiles, parfois même dissimulés, ils semblent pourtant avoir toujours fait partie du paysage. Au fil de la promenade, les visiteurs, petits et grands, sont invités à les chercher, à les reconnaître, dans une déambulation qui mêle curiosité, jeu et rêverie.

Réalisées en rusticage ou faux-bois, une technique héritée de l’histoire des jardins décoratifs, ces sculptures en ciment semblent venir d’un autre temps. Elles évoquent les grottes, fausses pierres et fabriques ornementales qui, au XIXe siècle, transformaient les parcs en paysages d’imagination. Mais ici, Laurent Le Deunff détourne cet héritage pour y faire surgir des figures animales qui, à leur tour, observent les visiteurs.

Car ces animaux ne sont pas tout à fait des animaux. Présentés sous forme de bustes ou de totems, ils rappellent les galeries de portraits de personnages illustres que l’on érige pour traverser le temps. Leur posture, leur frontalité et leur présence monumentale évoquent la sculpture classique, mais leurs visages sont ceux d’animaux. Comme si, dans un autre récit, d’autres espèces avaient pris place dans l’histoire. À moins que nous ne visitions une exposition à la gloire d’animaux disparus ?

À travers ces figures, l’artiste interroge notre manière de regarder le vivant. À qui rend-on hommage ? Quelles traces choisit-on de laisser ? Entre mémoire et fiction, ses sculptures deviennent les vestiges d’un monde possible, où l’humain n’est plus au centre, mais parmi d’autres formes de vie.

Le jardin, lui aussi, participe à cette réflexion. En poussant, en recouvrant peu à peu certaines œuvres, il brouille les repères, efface les hiérarchies, redonne à la nature sa force et son autonomie. Les animaux disparaissent parfois sous les feuillages, comme retournés à un cycle plus vaste. Et la trappe, qui semble promettre l’accès à un trésor enfoui, demeure fermée, rappelant que tout ne nous est pas donné, que certaines richesses restent à imaginer.

Entre écologie, mémoire et image du réel, cette exposition invite à ralentir, à observer, et à envisager le jardin comme un espace vivant où se rejouent, autrement, les histoires que nous racontons au monde.

L’exposition est réalisée en partenariat avec la Galerie Semiose.

FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat, France Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 33388588755 https://frac-alsace.org/ https://www.instagram.com/fracalsace/ [{« type »: « link », « value »: « https://frac-alsace.org/wp-admin/post.php?post=21639&action=edit »}] [{« link »: « https://frac-alsace.org/wp-admin/post.php?post=21639&action=edit »}] Dans une dynamique de soutien à la création, la collection du Frac Alsace se compose de 1 060 œuvres, datées de 1954 à nos jours et reflétant la diversité des pratiques artistiques actuelles. Animée par une visée prospective, elle s’enrichit de manière régulière par l’acquisition d’œuvres d’artistes dont les noms comptent aujourd’hui dans le paysage de l’art contemporain français et international (Raphaël Zarka, Didier Marcel, Gianni Motti, Mathieu Mercier, Didier Rittener…), en particulier grâce à l’intérêt porté aux scènes artistiques de Suisse et d’Allemagne. Elle est également riche d’œuvres d’artistes renommés, comme Aurelie Nemours, Olivier Debré, Mario Merz ou Panamarenko, aujourd’hui devenues de qualité muséale.

Vous qui errez à travers le monde

Laurent Le Deunff, Tête d’escargot, 2020, Ciment type rocaille, 143 × 50 × 56 cm, Galerie Semiose