Vernissage au jardin : « Vous qui errez à travers le monde » de Laurent Le Deunff Vendredi 5 juin, 18h00 FRAC Alsace Bas-Rhin

Inscription souhaitée sur www.frac-alsace.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Inauguration d’une nouvelle saison : Habiter le jardin

Habiter le jardin, c’est une invitation à prendre le temps, à regarder autrement et à se laisser surprendre.

L’œuvre-jardin Schatz & Jardin de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, pour sa sixième année, entre dans une nouvelle phase marquée par la disparition de la figure humaine, laissant place à une nature autonome, en constante évolution. En écho, l’exposition Vous qui errez à travers le monde de Laurent Le Deunff se déploie comme un jeu de piste à travers le jardin, invitant les visiteurs à une déambulation à la fois ludique et attentive sur les traces du vivant.

Ponctuée de rencontres, d’ateliers et de visites, notamment à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins » les 5, 6 et 7 juin, cette programmation célèbre le jardin comme un écosystème précieux, où la vie circule, se transforme et dialogue avec la création contemporaine.

FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat, France Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 33388588755 https://frac-alsace.org/ https://www.instagram.com/fracalsace/ Dans une dynamique de soutien à la création, la collection du Frac Alsace se compose de 1 060 œuvres, datées de 1954 à nos jours et reflétant la diversité des pratiques artistiques actuelles. Animée par une visée prospective, elle s’enrichit de manière régulière par l’acquisition d’œuvres d’artistes dont les noms comptent aujourd’hui dans le paysage de l’art contemporain français et international (Raphaël Zarka, Didier Marcel, Gianni Motti, Mathieu Mercier, Didier Rittener…), en particulier grâce à l’intérêt porté aux scènes artistiques de Suisse et d’Allemagne. Elle est également riche d’œuvres d’artistes renommés, comme Aurelie Nemours, Olivier Debré, Mario Merz ou Panamarenko, aujourd’hui devenues de qualité muséale.

Inauguration d’une nouvelle saison : Habiter le jardin

Laurent Le Deunff, Tête d’escargot, 2020, Ciment type rocaille, 143 × 50 × 56 cm © Galerie Semiose