VERNISSAGE DE EVE LUQUET CONVERSATIONS D’ARBRES Ganges

Informations pratiques

Ganges

VERNISSAGE DE EVE LUQUET CONVERSATIONS D’ARBRES

2 rue Biron Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Exposition des œuvres de Eve Luquet

L’association de l’autre côté vous invite au vernissage de l’exposition Conversation d’arbres d’Eve LUQUET le jeudi 9 juillet dès 18h, en présence de l’artiste.

Les thèmes récurrents de mon travail, au départ inspiré de la nature, sont : la lumière, les éléments, les forces et les mouvements du vivant. Il ne s’agit pas de représentations, mais plutôt d’images intérieures, qui suscitent le rêve chez celui qui regarde. Le but n’est pas de figurer le monde, mais de rendre visible le souffle, l’énergie qui l’anime, et la vibration de la lumière.

Cette énergie, nous en faisons partie. Elle est la même que dans l’arbre, la pierre, l’eau, et mon propre corps. Nous ne sommes qu’un fragment de ce monde tissé dans la même toile primordiale. Évoquer une partie est évoquer le tout.

Les collages récents me permettent d’assembler des croquis très figuratifs et d’autres très abstraits, ainsi que des plages de couleur ou de matières, et faire apparaître un monde intérieur d’appartenance à la nature, dans lesquels les arbres tiennent une grande place. Les arbres si proches de nous, pieds dans la terre et feuilles dans le ciel, et indispensables à notre existence, comme à celle des autres vivants.

C’est aussi ma façon de faire un appel au respect du végétal, dans l’optique de l’Habitabilité dont parle Baptiste Morizot. Eve Luquet.

Eve Luquet est artiste plasticienne, dessinatrice, graveuse, peintre. Elle vit et travaille dans le Piémont cévenol.

Au plaisir de vous retrouver le jeudi 9 juillet au local de de l’autre côté, 2 Rue Biron à Ganges.

Exposition du vendredi 10 au dimanche 26 juillet 26 du jeudi au dimanche 10h à 12h30 et de 16h à 18h30. .

2 rue Biron Ganges 34190 Hérault Occitanie delautrecote.ganges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VERNISSAGE DE EVE LUQUET CONVERSATIONS D’ARBRES

Exhibition of Works by Eve Luquet

L’événement VERNISSAGE DE EVE LUQUET CONVERSATIONS D’ARBRES Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34