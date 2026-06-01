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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Salle exposition Arès

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Salle exposition Arès

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Salle exposition Arès mardi 8 septembre 2026.

Lieu : Salle exposition

Adresse : 13 Avenue de Bordeaux

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : mardi 8 septembre 2026

Fin : mardi 8 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:00:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

Aquarelliste passionnée après une carrière dans la mode, Lucette a installé son atelier au Cap Ferret et cultive depuis 26 ans un art délicat de l’eau et des transparences.

Tout public– Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions.   .

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98  micro-folie@villes-ares.fr

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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès

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