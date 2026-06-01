VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Salle exposition Arès

Arès

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 18:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Aquarelliste passionnée après une carrière dans la mode, Lucette a installé son atelier au Cap Ferret et cultive depuis 26 ans un art délicat de l’eau et des transparences.

Tout public– Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions. .

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@villes-ares.fr

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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès