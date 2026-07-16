Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Maison du Roy Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Venez rencontrer Jean-Pierre GOETZ lors du vernissage de son expo photos

Venez rencontrer Jean-Pierre GOETZ lors du vernissage de son expo photos .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life

Come meet Jean-Pierre GOETZ at the opening of his photo exhibition

L’événement Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne