Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Maison du Roy Casteljaloux
jeudi 20 août 2026 · Maison du Roy · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez rencontrer Jean-Pierre GOETZ lors du vernissage de son expo photos
Venez rencontrer Jean-Pierre GOETZ lors du vernissage de son expo photos .
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life
Come meet Jean-Pierre GOETZ at the opening of his photo exhibition
L’événement Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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