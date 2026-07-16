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Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Maison du Roy Casteljaloux

jeudi 20 août 2026 · Maison du Roy · Casteljaloux

Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Maison du Roy Casteljaloux

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison du Roy
Adresse
20 place du Roy
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Casteljaloux

Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Venez rencontrer Jean-Pierre GOETZ lors du vernissage de son expo photos
Venez rencontrer Jean-Pierre GOETZ lors du vernissage de son expo photos   .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  accueil@tourisme-clg.fr

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English : Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life

Come meet Jean-Pierre GOETZ at the opening of his photo exhibition

L’événement Vernissage de l’exposition de photos Fragments of my life Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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