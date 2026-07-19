Voyage sonore Lac de Clarens Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Voyage sonore

Lac de Clarens Chalets du Lac Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 20:15:00

Date(s) :

2026-07-21

Sonothérapie

Relaxation méditative par les sons. Allongé, laissez vous simplement porter par les sons des bols tibétains et instruments intuitifs. Le corps se détend, l’esprit se pose, le temps suspend son cours.

Édition spéciale été, sous les arbres, au bord du lac

Matériel tapis de yoga, plaid

Sonothérapie

Relaxation méditative par les sons. Allongé, laissez vous simplement porter par les sons des bols tibétains et instruments intuitifs. Le corps se détend, l’esprit se pose, le temps suspend son cours.

Édition spéciale été, sous les arbres, au bord du lac

Matériel tapis de yoga, plaid .

Lac de Clarens Chalets du Lac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 27 95 22 lunessence.julie@gmail.com

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English : Voyage sonore

Sound Therapy

Meditative relaxation through sound. Lie down and simply let yourself be carried away by the sounds of Tibetan singing bowls and intuitive instruments. Your body relaxes, your mind settles, and time stands still.

Special evening session, under the trees, by the lake

What to bring: yoga mat, blanket

L’événement Voyage sonore Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne