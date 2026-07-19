Voyage sonore Lac de Clarens Casteljaloux
mardi 21 juillet 2026 · Lac de Clarens · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Voyage sonore
Lac de Clarens Chalets du Lac Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 20:15:00
Date(s) :
2026-07-21
Sonothérapie
Relaxation méditative par les sons. Allongé, laissez vous simplement porter par les sons des bols tibétains et instruments intuitifs. Le corps se détend, l’esprit se pose, le temps suspend son cours.
Édition spéciale été, sous les arbres, au bord du lac
Matériel tapis de yoga, plaid
Sonothérapie
Relaxation méditative par les sons. Allongé, laissez vous simplement porter par les sons des bols tibétains et instruments intuitifs. Le corps se détend, l’esprit se pose, le temps suspend son cours.
Édition spéciale été, sous les arbres, au bord du lac
Matériel tapis de yoga, plaid .
Lac de Clarens Chalets du Lac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 27 95 22 lunessence.julie@gmail.com
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English : Voyage sonore
Sound Therapy
Meditative relaxation through sound. Lie down and simply let yourself be carried away by the sounds of Tibetan singing bowls and intuitive instruments. Your body relaxes, your mind settles, and time stands still.
Special evening session, under the trees, by the lake
What to bring: yoga mat, blanket
L’événement Voyage sonore Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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