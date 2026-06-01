Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Salle exposition Arès
Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Salle exposition Arès mardi 8 septembre 2026.
Arès
Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer
Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Venez découvrir l’univers de l’artiste Sophie Proust et échanger autour d’un pot de l’amitié.
Tout public Gratuit.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions. .
Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@villes-ares.fr
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English : Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer
L’événement Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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