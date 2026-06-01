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Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Salle exposition Arès

Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Salle exposition Arès

Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Salle exposition Arès mardi 8 septembre 2026.

Lieu : Salle exposition

Adresse : 13 Avenue de Bordeaux

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : mardi 8 septembre 2026

Fin : mardi 8 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:00:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

Venez découvrir l’univers de l’artiste Sophie Proust et échanger autour d’un pot de l’amitié.

Tout public Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions.   .

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98  micro-folie@villes-ares.fr

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English : Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer

L’événement Vernissage de l’exposition des artistes Sophie Proust et Jean Pascal Meyer Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès

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