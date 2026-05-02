Gundershoffen

Vernissage de l’exposition des écoles et kermesse

Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vernissage de l’exposition des œuvres des enfants de l’école ainsi qu’à leur kermesse. Au programme animations, petite restauration, bonne ambiance et bonne humeur.

Les écoles de Gundershoffen vous invitent au vernissage de l’exposition des œuvres des enfants ainsi qu’à leur kermesse.

Au programme animations, petite restauration, bonne ambiance et bonne humeur. 0 .

Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 peps.gunder@gmail.com

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English :

Opening of the exhibition of the school children’s works and their fair. On the program: entertainment, light refreshments, a good atmosphere and good spirits.

L’événement Vernissage de l’exposition des écoles et kermesse Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte