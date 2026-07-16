Vernissage de l’exposition : des femmes, des hommes et des lieux, Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition : des femmes, des hommes et des lieux Dimanche 20 septembre, 13h00 Centre Hospitalier du Rouvray Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Exposition de photographies de l’inventaire du patrimoine du CHR, par la région Normandie, ainsi que une série de portraits du personnel de l’hopital par la photographe Céline Dieutre.

Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Éluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 32 95 12 34 https://www.ch-lerouvray.fr/ https://www.facebook.com/CHRouvray76/?modal=admin_todo_tour;https://twitter.com/CHRouvray;https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-du-rouvray/?originalSubdomain=fr Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établissement public de santé spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, Pays de Caux et Pays de Bray.

L’établissement met à disposition des centres d’information et/ou propose des formations sur des thématiques relatives à la santé mentale comme par exemple l’autisme, la prise en charge des détenus et la bientraitance en psychiatrie.

Le Centre Hospitalier du Rouvray est également un lieu de formation universitaire par la présence d’un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de 2 services hospitalo-universitaires.

Le Centre Hospitalier du Rouvray participe également à des travaux de recherche dans le but de faire évoluer la science et les pratiques en santé mentale. Un bus s’arrête juste en face de l’établissement. Présence de parkings. Informations : https://www.ch-lerouvray.fr/plan-dacces

Exposition de photographies de l’inventaire du patrimoine du CHR, par la région Normandie, ainsi que une série de portraits du personnel de l’hopital par la photographe Céline Dieutre.

© maison papier – Région Normandie – Inventaire général et Centre hospitalier du Rouvray – Marion Kerno