Vernissage de l’exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz
jeudi 12 novembre 2026 · Archives Municipales Cloître des Récollets · Metz
Informations pratiques
Metz
Vernissage de l’exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique
Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-12 17:00:00
fin : 2026-11-12 18:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Réunissant les œuvres de Michel D’Anastasio, Benn, Agata Preyzner, ou encore Henri Matisse et Théo Tobiasse …,cette exposition invite à découvrir la fécondité toujours renouvelée de ce texte exceptionnel, où patrimoine, création et émotion se répondent dans un dialogue intemporel.
Commissariat André-Pierre Syren, Conservateur général honoraire, membre de l’Académie nationale de Metz
Moment musical Agathe Zenier et Stella Souppaya Le Cantique des Cantiques et la musique
Lecture théâtrale par la Compagnie Théâtre à dire
Le Cantique des Cantiques porté par la parole Extraits.Tout public
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Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91
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English :
Bringing together works by Michel D’Anastasio, Benn, Agata Preyzner, as well as Henri Matisse and Théo Tobiasse,this exhibition invites you to discover the ever-renewed vitality of this exceptional body of work, where heritage, creativity, and emotion come together in a timeless dialogue.
Curator: André-Pierre Syren, Honorary General Curator, member of the National Academy of Metz
Musical interlude: Agathe Zenier and Stella Souppaya: The Song of Songs and music
Theatrical reading: by the Compagnie Théâtre à dire
The Song of Songs brought to life through the spoken word Excerpts.
L’événement Vernissage de l’exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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