Vernissage de l’exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz

Informations pratiques

Metz

Vernissage de l’exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique

Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-12 17:00:00

fin : 2026-11-12 18:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Réunissant les œuvres de Michel D’Anastasio, Benn, Agata Preyzner, ou encore Henri Matisse et Théo Tobiasse …,cette exposition invite à découvrir la fécondité toujours renouvelée de ce texte exceptionnel, où patrimoine, création et émotion se répondent dans un dialogue intemporel.

Commissariat André-Pierre Syren, Conservateur général honoraire, membre de l’Académie nationale de Metz

Moment musical Agathe Zenier et Stella Souppaya Le Cantique des Cantiques et la musique

Lecture théâtrale par la Compagnie Théâtre à dire

Le Cantique des Cantiques porté par la parole Extraits.Tout public

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Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

Bringing together works by Michel D’Anastasio, Benn, Agata Preyzner, as well as Henri Matisse and Théo Tobiasse,this exhibition invites you to discover the ever-renewed vitality of this exceptional body of work, where heritage, creativity, and emotion come together in a timeless dialogue.

Curator: André-Pierre Syren, Honorary General Curator, member of the National Academy of Metz

Musical interlude: Agathe Zenier and Stella Souppaya: The Song of Songs and music

Theatrical reading: by the Compagnie Théâtre à dire

The Song of Songs brought to life through the spoken word Excerpts.

L’événement Vernissage de l’exposition Le Cantique des Cantiques, une histoire d’amour biblique Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ