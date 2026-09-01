Vernissage de l’exposition Musique et danse Médiathèque L’Atelier Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Vernissage de l’exposition Musique et danse

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Tout public, entrée libre.

Venez passer un moment convivial en découvrant l’exposition ! .

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition Musique et danse Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX