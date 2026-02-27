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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION NEW DREAM DE BEN & SARA Rue Emile Zola Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION NEW DREAM DE BEN & SARA Rue Emile Zola Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION NEW DREAM DE BEN & SARA Rue Emile Zola Saint-Cyprien vendredi 9 octobre 2026.

Lieu : Rue Emile Zola

Adresse : Les Collections de Saint-Cyprien

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : vendredi 9 octobre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION NEW DREAM DE BEN & SARA

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Vendredi 09 octobre à 18h > Vernissage de l’exposition photos New Dreams de Ben & Sara

Les modes de vie s’accélèrent. Les mutations s’enchaînent unes à unes, toujours plus rapidement. Ces accélérations permanentes n’offrent plus le recul, tandis q…
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Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

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English :

Friday, October 09 at 6pm > Opening of Ben & Sara’s New Dreams photo exhibition

Lifestyles are accelerating. One change follows another, ever more rapidly. This constant acceleration means we can no longer stand back, while…

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION NEW DREAM DE BEN & SARA Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT66

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