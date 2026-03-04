Vernissage de l’exposition Parent(s), Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Vernissage de l’exposition Parent(s) Mardi 17 mars, 17h30 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T17:30:00+01:00 – 2026-03-17T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T17:30:00+01:00 – 2026-03-17T18:30:00+01:00

Assistez au vernissage d’une exposition sur la multiplicité des façons de vivre la parentalité !

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

© Anne-Sarah Faget