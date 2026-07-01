Vernissage de l’exposition « Paris-Londres-Paris », Bernard Plossu, Michel Butor, Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Paris-Londres-Paris », Bernard Plossu, Michel Butor Samedi 11 juillet, 11h30 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T11:30:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T11:30:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00

Réalisé dans le cadre de la mission photographique transmanche Paris-Londres-Paris initiée par le Centre régional de la photographie Hauts-de-France, cet ensemble sera présenté à la galerie Nadar du 11 juillet au 3 octobre 2026. L’exposition s’inscrit dans le Centenaire Butor et également dans l’année du Bicentenaire de la photographie.

Exposition du 11 juillet au 3 octobre 2026.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/82260929_paris-londres-paris-bernard-plossu-michel-butor »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. À cette occasion, Helio présente le dialogue sensible et poétique noué entre les photographies de Bernard Plossu et les textes de Michel Butor.

Bernard Plossu