Projection du documentaire « L’Art Aliment Terre », Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing
Informations pratiques
Projection du documentaire « L’Art Aliment Terre » Samedi 19 septembre, 15h30 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, sur réservation. Tout public à partir de 14 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
À travers différents portraits et prises de paroles, quelques personnes enracinées dans le territoire de la MEL, publiques ou anonymes, racontent leurs engagements culturels et le sens de leurs démarches pour un partage de connaissances et de valeurs autour des questions alimentaires, de la production à l’assiette.
La projection sera suivie d’échanges avec les membres de l’association « Tes p’tites mains vertes », qui a réalisé le documentaire.
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
La Ludomédiathèque Colette propose la projection d’un documentaire consacré à des personnes du territoire de la MEL, publiques ou anonymes, engagées dans l’alimentation durable, en circuit court.
Droits réservés
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 5 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM + LISE PAUTON Tourcoing 16 septembre 2026
- Le Liban de Serge Najjar – Photographie, Architecture, Abstraction, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing 19 septembre 2026
- TOURCOING JAZZ FESTIVAL 2026 ⯁ YOM Tourcoing 20 septembre 2026