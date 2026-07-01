Projection du documentaire « L’Art Aliment Terre », Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Projection du documentaire « L’Art Aliment Terre » Samedi 19 septembre, 15h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, sur réservation. Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À travers différents portraits et prises de paroles, quelques personnes enracinées dans le territoire de la MEL, publiques ou anonymes, racontent leurs engagements culturels et le sens de leurs démarches pour un partage de connaissances et de valeurs autour des questions alimentaires, de la production à l’assiette.

La projection sera suivie d’échanges avec les membres de l’association « Tes p’tites mains vertes », qui a réalisé le documentaire.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

La Ludomédiathèque Colette propose la projection d’un documentaire consacré à des personnes du territoire de la MEL, publiques ou anonymes, engagées dans l’alimentation durable, en circuit court.

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