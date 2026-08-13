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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS SUR MA RÉGION Prades

vendredi 2 octobre 2026 · Prades

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS SUR MA RÉGION Prades

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
81 Bis rue du Palais de Justice
Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prades

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS SUR MA RÉGION

81 Bis rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Vernissage de l’exposition le vendredi 2 octobre à 18h à l’Espace Vivès.
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81 Bis rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43 

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English :

Exhibition opening: Friday, October 2, at 6:00 p.m. at Espace Viv%E8s.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS SUR MA RÉGION Prades a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO

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