VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde
jeudi 10 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RESSAC DE CHAMPIEUX
place Moliere Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Ressac est le titre d’une œuvre picturale ou d’une série réalisée par l’artiste peintre français Marc Champieux. Cet artiste plasticien contemporain, né à Montpellier en 1947, vit et travaille dans la région d’Agde et de Sète.
“Les oeuvres d’art sont les enfants du silence, dit Marcel Proust, qui savait de quoi il parlait. Champieux parle peu. Il peint. C’est donc un redoutable honneur que de mettre en mots ce qu’on éprouve devant ses tableaux.
Il est plus facile d’évoquer un itinéraire placé sous le signe de l’exigence. Champieux ne fait aucune concession à l’air du temps, son oeuvre est recherche. Pourtant, travaillant dans le Sud, il pourrait se laisser aller à des facilités qui trouveraient facilement acquéreur, en peignant quelques champs de lavande et autres coquelicots qui envahissent certaines galeries.
Sa peinture, en un mot, n’est pas facile. Non figuratif, plutôt qu’abstrait, le tableau s’élabore toujours à partir d’une observation du réel, d’une sensation, et se construit par des lignes de force, des couleurs qui se sont modifiées au cours des années. Sombre au départ, la palette s’est éclaircie, trouvant un peu de bleu, de rouge, modulant le gris, toujours en quête de lumière, d’un centre lumineux qui ivite le regardant à faire lui aussi le chemin, le chemin vers le tableau pour mériter cette rencontre avec l’imaginaire de l’artiste que permet l’oeuvre, mais aussi le chemin en lui-même, dans une sorte de traversée du miroir.
En effet, le tableau appelle, c’est pour cela que la peinture de Champieux émeut. Elle nous met en mouvement, elle suggère qu’il y a quelque chose à trouver, un foyer intérieur, peu importe le nom qu’on lui donne.
Cet au-delà du tableau, chacun est invité à le chercher, sinon à le trouver”.
MF Boireau
#TEMPSFORT
#EXPOSITION .
place Moliere Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 80 direction.culture-@ville-agde.fr
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English :
%AB Ressac %BB is the title of a painting or a series created by the French painter Marc Champieux. This contemporary visual artist, born in Montpellier in 1947, lives and works in the Agde and Sète region.
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 ADT34
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