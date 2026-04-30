Yvetot

Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Assistez au vernissage de Hortus Conclusus , l’exposition de Jérémy Liron dans le cadre du festival Normandie Impressionniste à la galerie Duchamp ; et de l’exposition de Charles Angrand au Musée des Ivoires. L’écrivain et poète Philippe Blanchon donnera une lecture pour l’occasion. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand

L’événement Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme