Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot
Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot samedi 6 juin 2026.
Yvetot
Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Assistez au vernissage de Hortus Conclusus , l’exposition de Jérémy Liron dans le cadre du festival Normandie Impressionniste à la galerie Duchamp ; et de l’exposition de Charles Angrand au Musée des Ivoires. L’écrivain et poète Philippe Blanchon donnera une lecture pour l’occasion. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand
L’événement Vernissage des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme
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