Vernissage d’exposition Bêtes d’expo !, l’animal au cœur du monde médiéval Najac
Vernissage d’exposition Bêtes d’expo !, l’animal au cœur du monde médiéval Najac vendredi 17 avril 2026.
Najac
Vernissage d’exposition Bêtes d’expo !, l’animal au cœur du monde médiéval
1 rue du Château Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Verre de l’amitié partagé et accompagnement musical.
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1 rue du Château Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 94 47 mdg@najac.fr
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English :
A glass of friendship and musical accompaniment.
L’événement Vernissage d’exposition Bêtes d’expo !, l’animal au cœur du monde médiéval Najac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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