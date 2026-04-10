Najac

Vernissage d’exposition Bêtes d’expo !, l’animal au cœur du monde médiéval

1 rue du Château Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Verre de l’amitié partagé et accompagnement musical.

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1 rue du Château Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 94 47 mdg@najac.fr

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English :

A glass of friendship and musical accompaniment.

L’événement Vernissage d’exposition Bêtes d’expo !, l’animal au cœur du monde médiéval Najac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)