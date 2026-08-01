Vernissage EXPO PHOTOS Charly Le Lévézou, une aventure à partager Salles-Curan
jeudi 20 août 2026 · Salles-Curan
Informations pratiques
Salles-Curan
Vernissage EXPO PHOTOS Charly Le Lévézou, une aventure à partager
10, Rue de la Confrérie Salles-Curan Aveyron
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Repas à 20€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Vernissage expo photo Charly le Lévézou, une aventure à partager jeudi 20 août à 19h au restaurant Al Toupi à Salles Curan, tarif préférentiel vernissage, kir et fouace offerts. Repas 20h sur inscription 23€. tel 06 23 66 67 38
23 .
10, Rue de la Confrérie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 23 66 67 38 altoupi12@gmail.com
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English :
Opening reception for Charly’s photo exhibition, “Le L%E9v%E9zou, an Adventure to Share,” Thursday, August 20, at 7:00 p.m. at Al Toupi restaurant in Salles Curan, Special opening night rates; complimentary kir and fouace. Dinner at 8:00 p.m. (reservation required, 23?). Tel: 06 23 66 67 38
L’événement Vernissage EXPO PHOTOS Charly Le Lévézou, une aventure à partager Salles-Curan a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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