Vernissage exposition de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne vendredi 10 juillet 2026.

Pélissanne

Vernissage exposition de Céline Cappuccia

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez les photographies de Céline Cappuccia et venez rencontrer l’artiste lors de ce vernissage

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Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Discover Céline Cappuccia’s photographs and come meet the artist at this opening reception

L’événement Vernissage exposition de Céline Cappuccia Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes