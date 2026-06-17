Vernissage exposition de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne
Vernissage exposition de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne vendredi 10 juillet 2026.
Pélissanne
Vernissage exposition de Céline Cappuccia
Vendredi 10 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Découvrez les photographies de Céline Cappuccia et venez rencontrer l’artiste lors de ce vernissage
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Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Discover Céline Cappuccia’s photographs and come meet the artist at this opening reception
L’événement Vernissage exposition de Céline Cappuccia Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes